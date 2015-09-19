لو عندك مشكلة فى معدتك وخايف من أكل العيد.. اديها مياه وسلطة وعيش بلدى

أرسلت قارئة تسأل: أعانى من إصابتى بالانتفاخ وعدم تنظيم عملية الإخراج حيث إننى أصاب فى بعض الأيام بالإمساك أو الإسهال، وأريد أن أتناول أطعمة العيد بدون حدوث أى مضاعفات لمعدتى، فما هو الحل؟.

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مشيرا إلى أن تناول الأطعمة الدسمة من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالمشاكل فى المعدة، ولذلك تنظيم الأطعمة يحد من حدوث ذلك.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن أطعمة العيد تزيد من فرص الإصابة بمشاكل المعدة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، وهذه الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، فتعوق عملية الهضم فتحدث انتفاخات والإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الحيل للحفاظ على المعدة والحد من الإصابة ببعض المشاكل فيها خلال فترة العيد، وهى:

>1- كثرة تناول الماء يحد من إصابتك بالإمساك والانتفاخات ويحافظ على صحة معدتك.

>2- تناول الخبز البلدى المصنوع من الردة يحد من الإمساك.

>3- تناول الخضروات الغنية بالألياف كاللفت والبقدونس والطماطم والخس، تحافظ على صحة معدتك وتحد من الإصابة بالإمساك أو الإسهال أو الانتفاخات، ولذلك عليك تناول طبق السلطة الخضراء أثناء تناولك طعام العيد.

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