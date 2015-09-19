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احذروا.. الخبز الأبيض والمعجنات يرفعان الأنسولين ويسببان زيادة الوزن

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احذروا.. الخبز الأبيض والمعجنات يرفعان الأنسولين ويسببان زيادة الوزن احذروا.. الخبز الأبيض والمعجنات يرفعان الأنسولين ويسببان زيادة الوزن
(تناول كميات كبيرة من الطعام يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة)، معلومة تبدو مألوفة للجميع، ولكن ما قد يجهله البعض أن الأمر لا يعتمد فقط على كميات الطعام ولكن على نوعيته أيضا.

يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن تناول أنواع معينة من الطعام، قد يعد سببا أساسيا فى زيادة الشهية وتخزين بل والإصابة ببعض الأمراض المزمنة كمرض السكرى.

ومن أهم تلك الأطعمة تبعا لرأى د.خالد هى:

الخبز الأبيض:


> والذى يخلو من الألياف الطبيعية للقمح، والتى تساعد على منح الشعور بالشبع وتنظيم عمل الأمعاء، وعدم توافرها فى حبة القمح يفقد للخبر المعد بها قيمته الأساسية، ويتحول لعامل مساعد على زيادة الوزن وزيادة نسبة السكر بالدم.

وأثبتت الدراسات الطبية أن تناول الخبز الأبيض يعمل على زيادة نسبة الأنسولين فى الجسم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويفضل استبداله بالخبز الأسمر، للشعور بالشبع وللحماية من أخطار زيادة الوزن.

المعجنات والبيتزا:


>ويضيف خالد أن الأمر يتضاعف خطورته عند تناول المعجنات والبيتزا، فبجانب الأضرار الناتجة عن القمح منزوع القشرة، التى أعدت به تلك المأكولات، فهى تحتوى أيضا على إضافات أكثر خطورة كالجبن والسكر والزبدة، وهو ما يرفع بالطبع من نسبه الضرر الواقع عند تناولها.

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مصر 365

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