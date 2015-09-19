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لو عايزة تطمنى على خصوبتك قبل الجواز اتبعى الفحوصات التالية

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لو عايزة تطمنى على خصوبتك قبل الجواز اتبعى الفحوصات التالية لو عايزة تطمنى على خصوبتك قبل الجواز اتبعى الفحوصات التالية
ارتفعت فى السنوات الأخيرة نسبة تأخر الحمل والإنجاب لدى الأزواج الجدد.. وأرسلت قارئة تقول إن عمرها 28 عاما، ومقبلة على الزواج وتسأل عن الفحوصات التى يمكن أن تخضع لها للتأكد من سلامتها الإنجابية قبل الزواج.

يجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة موضحا أن الفحوصات التى تجرى للتأكد من سلامة الصحة الإنجابية، تختلف تبعا للحالة العامة للفتاة، وخاصة انتظام الدورة الشهرية.


>- صورة دم كاملة للتأكد من عدم وجود أنيميا.
>- وظائف كبد وكلى.
>- قياس نسبة السكر.

وأوضح أنه فى حال عدم انتظام الدورة الشهرية، أو ظهور أعراض كزيادة نمو الشعر بالوجه، أو فى مناطق متفرقة بالجسم، أو فى حال الزيادة غير المبررة بالوزن، هنا ينصح بإجراء سونار رحمى، وتحاليل لهرمونات الجسم والغدة الدرقية، للتأكد من عدم وجود تكيسات بالمبيض أو مشاكل بالهرمونات والغدد.

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