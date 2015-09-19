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3 رجال يحبون الدُمية «كوبيليا» على مسرح دار الأوبرا (صور)

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أرشيفية

أرشيفية


> تقرير:  محمد الموجي 

دمية خشبية ذات عينين ساحرتين تُدعى «كوبيليا»، يراها الفتى «فرانس» من النافذة فيقع في غرامها، لدرجة تكاد تفرق بينه وبين حبيبته البشرية «سفانيلدا».

تزورالدمية «كوبيليا»، المستوحاة قصتها عن حكاية الكاتب الإلماني إرنست هوفمان «الرجل الرملي» ، يوم 20 أكتوبر، حيث يبدأ عرض باليه «كوبيليا» على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

أحمد يحيى خلال بروفة «كوبيليا» تصوير: محمد الموجي

أحمد يحيى خلال بروفة «كوبيليا»

الفضول وحب الجمال، وأشياء أخرى تدفع الفتى «فرانس» للدخول إلى القصر، ويقول الراقص أحمد يحيى، أقوم بدور «فرانس» الذي ينخدع في جمال تلك العروسة التي رأها من خلال نافذة القصر، ويدخل إلى القصر للوصول إليها، فيخدره صانع العرائس، محاولًا أن يحصل على روحه لوضعها في جسد الدُمية «كوبيليا».

3 أشخاص تخدعهم دُمية الصغيرة يحركها صانعها، فيقعون في غرامها، حيث يجسد شخصية البطل «فرانس» على المسرح الكبير بدار الأبرا المصرية، 3 راقصين هم: أحمد يحيى، أحمد نبيل، وممدوح حسن.

جانب من بروفات «كوبيليا» تصوير: محمد الموجي

جانب من بروفات «كوبيليا»

ويقول ممدوح حسن (دور فرانس)، يقع صانع العرائس أيضًا في خديعة جديدة، حيث يعتقد أنه نجح في الحصول على روح الفتى ووضعها داخل جسد دُميته وأن الحياة دبت فيها بفضل فعلته، وتقع العديد من الأحداث حتى نكتشف أنها فتاة أخرى.

  «Anja Ahcin» راقصة باليه تجسد دور الفتاة «سفانيلدا»، تذكر أن أحداث العرض تقع ما بين المجر وبولندا، وكما أنه يوجد بالعرض موسيقى فولكلورية مجرية بولندية.

     تواصل، «سفانيلدا» تحب البطل «فرانس»، وكانت ستفقد حبيبها بسبب جمال تلك الدُمية «كوبيليا»، حيث يعشقها دون أن يدرك أنها مجرد دمية.

أرمينيا كامل تصوير: محمد الموجي

أرمينيا كامل

وتضيف أرمينيا كامل، مدير فرقة باليه أوبرا القاهرة، لأول مرة في دار الأوبرا المصرية، سيتم تقديم عرض باليه «كوبيليا»، والذي يدور في 3 فصول، مشيرة إلى أن الموسيقى العرض للملحن الفرنسي ليو ديليب، وأتمنى أن ينال إعجاب مختلف فئات الجمهور، على أن يبدأ العرض من يوم 20 حتى يوم 23 أكتوبر.

أحمد يحيى خلال بروفة «كوبيليا» تصوير: محمد الموجي

أحمد يحيى خلال بروفة «كوبيليا»

ويؤكد يحيى: «كوبيليا» ينتمي لعروض الفانتازيا، يحدث به العديد من المواقف الكوميديا، وهوعرض قديم يعاد تقديمه في العالم، مشيرًا إلى أنه في فن الباليه من الممكن أن تقدم عروضًا جديدة، لكن لا بديل لتقديم العروض القديمة لأن الجميع بمختلف دول العالم يحبونها، وأحيانًا يتم تقديمها بنفس المعالجة أو يتم تغيير أحد العناصر مثل الموسيقى أو الديكور أو غيرها.

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