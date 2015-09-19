الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا الأحد استعدادًا للقمة

إستقر الجهاز الفنى لفريق الأهلى على الاستعداد بشكل طبيعى لمباراة الزمالك فى نهائي كأس مصر، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا يوم الأحد المقبل استعدادا للمباراة وسيخوض الفريق تدريباته بشكل طبيعي دون أي تغيير.

يذكر إن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل بعد تأهل المارد الأحمر على حساب بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما نجح الزمالك عبور سموحة بنتيجة3/4 بضربات الترجيح.

وعلي جانب أخر واصل الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بسبب إصابته بشد في منشأ العضلة الضامة حيث لم يشارك اللاعب بعد في التدريبات الجماعية منذ إصابته في مباراة الملعب المالي في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

يذكر إن إيفونا لم تحدد بعد مدى إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك المحدد لها يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر.

فيما شهد مران الأهلى اليوم الجمعة عودة المهاجم الغاني جون أنطوي للمشاركة في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ إصابته بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الترجي التونسي في بطولة الكونفدرالية.

وشارك أنطوي في المران كاملاً إلا إن مشاركته في مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر لم تحدد بعد وتتوقف على وجهة النظر الفنية لفتحي مبروك المدير الفنى للأهلى.

فيما حصل الثنائي عماد متعب مهاجم الفريق، ومسعد عوض حارس المرمى على إذن من مدرب الفريق فتحي مبروك، ومدير الكرة علاء عبدالصادق للتغيب عن المران لظروف خاصة.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعبان في مران الفريق غدًا السبت استعدادًا لمباراة الفريق القادمة أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر .

ومن جانبه قرر الجهاز الفني منح حسام عاشور لاعب الوسط المدافع راحة من تدريبات اليوم بعد مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجيت في نصف نهائى كأس مصر والتي فاز فيها الأهلى على الفريق البترولي 3-1، ومن المنتظر أن يشارك عاشور في التدريبات غدًا.