بالفيديو.. أمن الحج يستعرض قوته القتالية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن

قدمت قوات الأمن السعودية عروضا قتالية فائقة القدرة، بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ضمن استعدادها لضمان أمن وسلامة الحجاج هذا الموسم، وذلك وفق فيديو أذاعته قناة الإخبارية السعودية مساء اليوم الجمعة.

وأكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف، أن المملكة جاهزة لمواجهة أى تصرف قد يعكر صفو الحج، فيما أعلن أن المملكة تمنع استغلال الموسم سياسيا أو دعائيا، حسبما ذكرت "العربية".

وأوضح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، رئيس لجنة الحج العليا، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعمل على إنجاح موسم حج هذا العام.