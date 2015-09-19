السعودية : وصول مليون و319 ألفا و384 حاجا حتى أمس

أعلنت المملكة العربية السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ مليونا و319 ألفا و384 حاجا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - أن مليونا و274 ألفا و173 حاجا وصلوا جوا فيما وصل عن طريق البر 32 ألفا و288 حاجا، وعن طريق البحر 12 ألفا و923 حاجا، وذلك بانخفاض بلغ 21 ألفا و412 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 2 %.

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