أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية : وصول مليون و319 ألفا و384 حاجا حتى أمس

Google+ Print
السعودية : وصول مليون و319 ألفا و384 حاجا حتى أمس السعودية : وصول مليون و319 ألفا و384 حاجا حتى أمس
أعلنت المملكة العربية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ مليونا و319 ألفا و384 حاجا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - أن مليونا و274 ألفا و173 حاجا وصلوا جوا فيما وصل عن طريق البر 32 ألفا و288 حاجا، وعن طريق البحر 12 ألفا و923 حاجا، وذلك بانخفاض بلغ 21 ألفا و412 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 2 %.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات