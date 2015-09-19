أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تزعم إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة..وليبرمان:لا رادع لتلك القذائف

Google+ Print
إسرائيل تزعم إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة..وليبرمان:لا رادع لتلك القذائف إسرائيل تزعم إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة..وليبرمان:لا رادع لتلك القذائف
زعمت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، سقوط صاروخ فى مستوطنة سديروت تم إطلاقه من قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت، مساء اليوم، فى مستوطنة سديروت ومحيط قطاع غزة، قبل أن يسقط صاروخ فى ساحة أحد المنازل بالمستوطنة.

وأضافت أن سقوط الصاروخ خلف أضرارا مادية فى المكان، وتضرر حافلة كانت قريبة من مكان سقوط الصاروخ، دون أن تعلن الجهات الإسرائيلية عن أى إصابات بشرية.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: "لا رادع لصواريخ غزة ولا يوجد أمن لإسرائيل ولا يوجد رئيس وزراء لها".


>- وشهد شاهد من أهلها.. ضابط بالمخابرات الحربية الإسرائيلية يعترف: أشرف مروان كان عميلا مصرياً وتمكن من خداع الموساد.. شمعون مندس: السادات ألبس أهم المقربين إليه الكفن ليكون طعما ثمينا لتل أبيب فى الحرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365