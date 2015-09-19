إسرائيل تزعم إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة..وليبرمان:لا رادع لتلك القذائف

زعمت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، سقوط صاروخ فى مستوطنة سديروت تم إطلاقه من قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت، مساء اليوم، فى مستوطنة سديروت ومحيط قطاع غزة، قبل أن يسقط صاروخ فى ساحة أحد المنازل بالمستوطنة.

وأضافت أن سقوط الصاروخ خلف أضرارا مادية فى المكان، وتضرر حافلة كانت قريبة من مكان سقوط الصاروخ، دون أن تعلن الجهات الإسرائيلية عن أى إصابات بشرية.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: "لا رادع لصواريخ غزة ولا يوجد أمن لإسرائيل ولا يوجد رئيس وزراء لها".

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