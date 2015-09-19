قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع رئيس وزراء فلسطين من العبور باتجاه القدس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، من عبور أحد الحواجز الإسرائيلية باتجاه القدس، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى بخر عاجل اليوم الجمعة.

يذكر أن باحات المسجد الأقصى فى القدس، شهدت مؤخرا مواجهات بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية دخول جماعات يهودية المسجد.

وتأتى هذه المواجهات بالتزامن مع بدء عدة أعياد يهودية متتالية تستمر حتى مطلع الشهر المقبل وهو ما يخشى الفلسطينيون أن يرافقه تكثيف لدخول اليهود للمسجد الأقصى وزيادة التوتر فيه.