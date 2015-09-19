الشرطة الإسرائيلية تعلن سقوط صاروخ من قطاع غزة على حافلة فى الجنوب

ذكرت الشرطة الاسرائيلية ان صاروخا اطلقه مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة سقط على حافلة متوقفة في مدينة سديروت جنوب اسرائيل الا انه لم يوقع اصابات.

ويأتي الهجوم فيما يشتبك الفلسطينيون مع قوات الامن الاسرائيلية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة بعد ان دعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة إلى "يوم غضب" بسبب التوترات في المسجد الاقصى.

وقالت الشرطة ان الصاروخ الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه الحق اضرارا بالحافلة من دون ان يوقع اصابات.

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