بالفيديو..قائد القوات البرية السعودية فى مأرب لبحث خطط تحرير صنعاء

وصل الأمير فهد بن تركى بن عبد العزيز، قائد القوات البرية الملكية السعودية ، وقائد وحدات المظليين والقوات الخاصة، إلى مأرب الذى يزور اليمن للمرة الأولى منذ عملية إعادة الأمل، ومشاركة قوات التحالف فى دعمها لجهود إعادة الشرعية إلى اليمن.

بحث الأمير فهد بن تركى مع قيادة المنطقة العسكرية ورئاسة هيئة الأركان سير العمليات العسكرية فى محافظة مأرب، والخطط المشتركة لتحرير صنعاء، والإطلاع على الإعدادات والجاهزية القتالية للجيش الوطنى.

وخلال اللقاء الذى حضره محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة وعدد من القيادات العسكرية العليا، تحدث عن حرص المملكة فى دعم إخوانهم اليمنيين فى مواجهة المليشيات والمد الإيرانى.