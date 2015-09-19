في_القمة - رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: ننتظر رد 7 اتحادات لتحديد اسم الحكم

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه تم إرسال خطابات للاتحادات الأوروبية استعجلوا فيها تحديد اسم الحكام المتاحين لإدارة لقاء القمة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر، بعد عبور الأول عقبة بتروجيت والثاني لسموحة في الدور نصف النهائي.

وكان عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com إنه تم إرسال خطابات للاتحادات الأوروبية من أجل استقدام حكما للدربي.

وتحدث عبد الفتاح لـFilGoal.com قائلا:"أرسلنا خطابات لسبعة اتحادات أوروبية نستعجلهم فيها بتحديد أسامي الحكام المتاحين لاختيار أحدهم للقاء القمة".

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين في الدوري كان قد أداره الفرنسي توني شابرون وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.