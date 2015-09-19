أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يحدد موعد بداية الرحلة الصعبة

Google+ Print
الزمالك يحدد موعد بداية الرحلة الصعبة الزمالك يحدد موعد بداية الرحلة الصعبة

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك يوم الخميس المقبل موعدا للسفر إلى تونس من أجل ملاقاة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بالملعب الأوليمبي بسوسة.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل للدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، فيما بلغ النجم الساحلي تلك المرحلة بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى.

ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة الأهلي في قمة جديدة للكرة المصرية يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس ، قبل السفر لملاقاة النجم الساحلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا