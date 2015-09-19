الزمالك يحدد موعد بداية الرحلة الصعبة

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك يوم الخميس المقبل موعدا للسفر إلى تونس من أجل ملاقاة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بالملعب الأوليمبي بسوسة.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل للدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، فيما بلغ النجم الساحلي تلك المرحلة بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى.

ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة الأهلي في قمة جديدة للكرة المصرية يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر، قبل السفر لملاقاة النجم الساحلي.