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قبل يوم الختام.. مصر تحكم دورة الألعاب الإفريقية بـ80 ذهبية

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قبل يوم الختام.. مصر تحكم دورة الألعاب الإفريقية بـ80 ذهبية قبل يوم الختام.. مصر تحكم دورة الألعاب الإفريقية بـ80 ذهبية

توجت مصر رسميا بدورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ11 قبل يوم واحد من نهاية البطولة بحصد 205 ميدالية متنوعة.. ليصبح الفراعنة أبطالا للمرة السابعة لدورة الألعاب.

وحصدت مصر 80 ميدالية ذهبية و61 فضية و64 برونزية قابلة للزيادة في يوم السبت في اليوم الأخير لدورة الألعاب الإفريقية.

وكانت مصر قد فازت بدورة الألعاب الإفريقية أعوام 1965 و1973 و1987 و2003 و2011.

وحلت بعثة جنوب إفريقيا حاملة لقب دورة الألعاب الماضية في الوصافة بجمعها 114 ميدالية متنوعة منها 41 ذهبية.

بينما الجزائر جاءت في الترتيب الثالث بـ124 ميدالية متنوعة منها 40 ذهبية.

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