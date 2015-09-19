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تعليق #في_القمة - محمود بكر لـ في الجول عن نصيحته للزمالك والأهلي

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تعليق #في_القمة - محمود بكر لـ في الجول عن نصيحته للزمالك والأهلي تعليق #في_القمة - محمود بكر لـ في الجول عن نصيحته للزمالك والأهلي

ما هي نصيحتك للاعبي نادي الزمالك ونادي الأهلي قبل القمة المرتقبة؟ سؤال من FilGoal.com أجاب عنه المعلق المتميز محمود بكر.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس .

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تعليق #في_القمة) عن نصيحة وحديث الوسط الإعلامي عن لقاء الأهلي والزمالك.

والبداية مع محمود بكر المعلق المتميز. وسأل FilGoal.com بكر عن نصيحته للأهلي والزمالك.

وقال بكر: "إلى الأهلي. يجب الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الجانب الدفاعي والعمق".

وفي رسالته إلى الزمالك قال محمود بكر لـFilGoal.com: "تخلوا عن الفردية. اللعب الفردي لن يُفيد الزمالك".

تشكيل القمة

وتحدث محمود بكر عن قائمة الأهلي والزمالك قائلا: "للمرة الأولى أجد إن بدلاء الأهلي وبدلاء الزمالك على نفس مستوى الأساسين".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكن من يحافظ على هدوءه هو المرشح الأقوى للفوز بالمباراة".

وأتم لـFilGoal.com "أرى إن اللاعب الذي يفقد هدوءه في الملعب يجب معاقبته. فلا يوجد جماهير في المدرجات من أجل الحديث عن أسباب للعصبية في المباراة".

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فيديو اليوم السابع

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