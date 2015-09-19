في_القمة - الزمالك: حارس المرمى أمام الأهلي سيتحدد يوم المباراة

لم يستقر أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك على الحارس الذي سيحرس عرين الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي على لقب كأس مصر يوم الأثنين المقبل بعد أن أقصى سموحة من نصف النهائي بفضل تألق محمود جنش في صد ثلاث ركلات الترجيح.

وقال طاهر عبر موقع الزمالك الرسمي يوم الجمعة: "لم نحدد بعد من سيحرس المرمى أمام الأهلي.. جنش وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل الثلاثي جاهز للمباراة".

وأضاف "جنش خضع لتدريبات خفيفة في الجيم، لكن الشناوي وأبو جبل تدربا مرانا قويا".

وأتم "تحديد حارس المرمى الأساسي في القمة سيكون في نفس يوم المباراة".

وكان الشناوي قد حرس مرمى الزمالك في مباراتي الدوري.. بينما يعتمد جوزفالدو فيريرا المدير الفني على جنش في كأس مصر وساهم في وصول فريقه للنهائي.