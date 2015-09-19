تركيب 24 كاميرا مراقبة لـ3 من وحدات تراخيص المرور خلال 30 يوما بالجيزة

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور ستقوم بتركيب 24 كاميرا ثابتة ومتحركة فى ثلاث وحدات تراخيص خلال 30 يوما وستكون ذات تقنيات عالية لمتابعة سير الأعمال واستخراج الأوراق الخاصة برخص السيارات والدراجات البخارية ومتابعة الحالة الأمنية ورصد الخارجين عن القانون الذين يستغلون أوراق التراخيص فى التربح داخل وخارج منافذ التراخيص.

وأوضح العقيد طاهر لـ"اليوم السابع" بأنه سيتم تركيب 8 كاميرات لوحدة تراخيص أوسيم و8 بوحدة مرور برقاش و8 بوحدة تراخيص نكلا، مشيرا إلى أن الإدارة تنتهج التطور التكنولوجى فى وحدات التراخيص وتزويد أرجاء المحافظة بكاميرات ذات تقنية عالية مماثلة للمتواجدة بعدد من الميادين والتقاطعات لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية و ربطها بغرفة العمليات الرئيسية فى العجوزة، مؤكدا استكمال تحديث جميع الكاميرات خلال الأيام المقبلة