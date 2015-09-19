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مرور الوادى الجديد يحرر 950مخالفة مرورية فى حملة أمنية قبل حلول العيد

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مرور الوادى الجديد يحرر 950مخالفة مرورية فى حملة أمنية قبل حلول العيد مرور الوادى الجديد يحرر 950مخالفة مرورية فى حملة أمنية قبل حلول العيد
حررت إدارة مرور الوادى الجديد بالتعاون مع مديرية أمن الوادى الجديد على مدى الأسبوع الماضى 950 مخالفة مرورية فى حملة أمنية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والتى تضمنت تحرير مخالفات قيادة بدون ترخيص وضبط دراجات نارية بدون تراخيص وعدم ارتداء خوذة وعدم ارتداء حزام الامان بالاضافة لعدد آخر من المخالفات، التى تحررت بها محاضر وأحيلت إلى النيابة.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد أصدر توجيهاته بتكثيف الحملات المرورية فى الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة لتنظيم حركة المرور وضبط الإيقاع المرورى وتحرير المخالفات، التى يتم رصدها لدى قائدى المركبات والسيارات والدراجات البخارية والتى اسفرت عن تحرير 950 مخالفة مرورية متنوعة وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة المختصة.

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