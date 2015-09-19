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طعن على مرشح الرمل يتهمه فى 65 قضية آخرهم التلاعب بالبورصة

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طعن على مرشح الرمل يتهمه فى 65 قضية آخرهم التلاعب بالبورصة طعن على مرشح الرمل يتهمه فى 65 قضية آخرهم التلاعب بالبورصة
رفع المحامى فريد سالم الشريف دعوى قضائية موكلاً عن خالد صقر عرفة لاستبعاد مرشح دائرة الرمل على علبة، وذلك لإدانته فى عدد من القضايا منها الجنحة رقم 8247 لسنة 2006 جنح العامرية غيابيا بالحبس سنة عن تهمة تبديد وكذلك الجنحة رقم 10064 لسنة 2010 مستأنف العامرية غيابياً بالحبس شهر وكفالة 50 جنيها عن تهمة سرقة، وكذلك الجنحة رقم 13057 لسنة 1996 غيابياً بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 جنيه، والجنحة رقم 2594 لسنة 2009 غيابيا بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه.

وأشار الطاعن فى دعواه إلى أن عدد القضايا الملصقة لمرشح الرمل بلغت 65 قضية علاوة على قضية التلاعب بالبورصة، التى اتهم فيها هو ونجله وضدر ضده حكم لصالح حاملى الأسهم ولم يقم بتنفيذه حتى الآن.

يذكر أن هذا هو الطعن السابع والذى تقدم به عدد من المرشحين أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية منذ فتح باب الطعون أول أمس.

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مصر 365