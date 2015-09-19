حزب الحق المصرى يقاضى رئيس تحالف العدالة الاجتماعية

أعلن حزب الحق المصرى برئاسة المستشارة الدكتورة نيرمين عبد الرحمن عن تعرض رئيسة الحزب وأمينة محافظة كفر الشيخ الأستاذة نادية فهمى وحزب مصر العربى الاشتراكى برئاسة اللواء وحيد الأقصرى وشخصيات عامة أخرى تتعدى 120 فردا إلى مؤامرة سياسية من قبل رئيس تحالف العدالة الاجتماعية د.جمال زهران.

وأشار بيان صادر عن الحزب إلى أن جمال زهران قام بتجميع ملفات ما يزيد عن 120 عضوا فى التحالف وتعمد ضياع حقهم فى الترشح وذلك عدم تقديم أوراق الترشح للجنة العليا للانتخابات قائلين: "لقد أوهمنا بأنه تقدم بالأوراق ولكنه ظل فى مكتبة مختفيا متعمد ضياع الوقت فى آخر يوم لإسقاط التحالف.

إن دل ذلك فأنه يدل على أن هذه الخدعة لصالح قوائم معينة وجهة معينة دون أن نعرف ما هو الثمن الذى باع به الجميع" على حد قول البيان.

وأشار بيان الحزب إلى أنه تم تحرير محاضر ضد د.جمال زهران وقدم بلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات وسوف يقوم الجميع بمقاضاته فى جميع دوائر المحاكم وعلى جميع المستويات وتم تحرير محضر برقم 6920 قسم شرطة قصر النيل".