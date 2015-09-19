إخماد حريق "كبينة كهرباء" بميدان روكسى

نشب حريق بكبينة كهرباء بداخل نادى هليو ليدو، بالقرب من ميدان روكسى بمصر الجديدة نتيجة ماس كهربى، وانتقلت سيارة إطفاء تابعة للادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم إخماد الحريق، ولم يسفر عن الحريق عن وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران داخل كبينة كهرباء بمنطقة روكسى، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق، كما تم إبلاغ هيئة الكهرباء للعمل على إصلاح الكبينة وتبديل الوصلات الكهربية بعد انقطاع الكهرباء، للعمل على إعادة التيار مرة أخرى.

- صحافة المواطن.. انفجار كابينة كهرباء نادى "هليو ليدو" بروكسى