المهندس طارق الملا يؤدى غدا اليمين الدستورية وزيرا للبترول أمام الرئيس

أكد مصدر مسئول أن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول سيؤدى غدا السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزير للبترول والثروة المعدنية، خلفا للمهندس شريف إسماعيل الذى تولى رئاسة مجلس الوزراء.

وينتظر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجديد عدة ملفات وأهمها، ملف مستحقات الشركات الأجنبية ومواصلة تنفيذ خطة استيراد الغاز الطبيعى ووصول مركب التغييز الثانية والتفاوض على تأجير مركب التغييز الثالثة والرابعة والشحنات الجديدة، لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة معا لحين سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى من الغاز، بجانب ملف تراخيص عوقد البحث والاستغلال بعد صدور قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية.

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