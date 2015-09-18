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الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم الـ12 من عملية حق الشهيد فى سيناء

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الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم الـ12 من عملية حق الشهيد فى سيناء الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم الـ12 من عملية حق الشهيد فى سيناء
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع نتائج اليوم الثانى عشر من العملية العسكرية الموسعة فى سيناء "حق الشهيد"، التى ينفذها رجال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين بالتعاون مع الوحدات الخاصة والأفرع الرئيسية وعناصر من وزارة الداخلية.
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ويعرض الفيديو الذى تم إعداده بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة جهود الجيش فى سيناء اليوم الجمعة والتى اسفرت عن مقتل 9 إرهابيين وضبط 88 وتفجير61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة وحرق 28 عشة وتدمير 18 عربة و32 دراجة بخارية.


>حصاد اليوم الثانى عشر لعملية "حق الشهيد" بسيناء.. مقتل 9 إرهابيين وضبط 88.. تفجير 61 عبوة ناسفة وحرق 28 "عشة" وتدمير 18 عربة و32 دراجة بخارية.. وضبط أجهزة اتصالات و5 أسطونات مدمجة تحوى بيانات عسكرية

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مصر 365

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