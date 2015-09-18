هانى ضاحى يقدم كشف حساب لعمله خلال وجوده بوزارة النقل فى بيان

أصدر المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى حكومة تسيير الأعمال بيانا، قدم خلاله "كشف حساب" لعمله طوال فترة وجوده بالوزارة، موجها بيانه إلى العاملين بقطاعات الوزارة وقيادات، مؤكدا أنه فعل واجبه الوطنى بقدر ما أتيح له من إمكانات ووقت، وموجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على منحة فرصة لخدمة بلده.

وقال وزير النقل فى بيان "أتقدم لكم بكل الشكر والتقدير على تعاونكم الصادق معى خلال رحلة عمل دامت أكثر من خمسة عشر شهراً عملت فيها معكم وبينكم اعتركنا معاً المشاكل المستعصية والمتراكمة واقتحمنا الصعاب وواجهنا سوياً التحديات وفتحنا كل الملفات فى كافة مجالات عمل الوزارة بكل شجاعة وصبر وتفانى واصلنا العمل ليلاً ونهاراً مجاهدين ومنطلقين وسعداء لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم، رحلة عمل اختلط فيها العرق مع الكفاح والعمل معا لأمل بالنجاح فكانت فترة ثرية لى شرفت فيها بثقة وتكليف القيادة السياسية فى فترة الولاية الأولى للرئيس فأُتيحت لى الفرصة لخدمة بلدنا الحبيب معكم فى رحلة عمل من التحديات والصعاب والعقبات".

وأضاف الوزير فى بيان: "فكانت السكه الحديد هذا المرفق العتيد يعانى من الشيخوخة وكل أنواع التحديات، مشاكل متراكمة، مرفق مهدد، تقادم أسطول نقل الركاب والبضائع، تعطل الجرارات، نقص بلغ 40% فى جدول التشغيل، تعطل معظم الإشارات، ضعف معدلات تنفيذ تطوير المزلقانات، سرقة القضبان، تعديات على أملاك السكة الحديد، تعرض المتبقى من عربات لعمليات إرهابية خسيسة، ضعف أداء ورش الصيانة والورش الإنتاجية لعدم توافر قطع الغيار والخامات، عدم توافر أجهزة مراقبة سوء حالة عربات الدرجة العادية من الداخل والخارج والكثير الكثير من المشاكل الفنية والإدارية.

وتابع الوزير فى بيانه: "وبفضل من الله ومجهودات كافة العاملين والقيادات بهذا المرفق استطعنا إعادة تأهيل عربات الركاب وتوفير قطع الغيار وإصلاح عدد كبير من الجرارات واستعدنا جدول التشغيل بنسبة 98% فى أقل من 4 اشهر ودارت عجلة التطوير فى كافة المجالات واستحداث لعربات اسطول نقل الركاب ليشهد تشغيل أول قطار بنسبة تصنيع 50% مكون محلى ليكون أول قطار منذ 35 عاما يأتى بعده 22 قطارا آخر تباعاً بدءاً من هذا الأسبوع على خطوط الوجه القبلى والبحرى وتم رفع معدلات العمل بالورش وأعمال تنفيذ وتطوير المزلقانات وغلق المعابر العشوائية وتوفير قطع الغيار وكسر الروتين الحكومى فىطول فترات التوريد والتنفيذ بعمل بروتوكول تعاون دائم مع الهيئة العربية للتصنيع ذلك الصرح الصناعى العظيم لتوفير الوقت واختصار الإجراءات وتخفيض التكلفة، وبدء خطه طموحة لتطوير أكثر من 1000عربة للدرجة العادية والعمل على توفير 700 عربة جديدة بأفضل الشروط الفنية والمادية ومدة التوريد لأكثر من عرض فنى ومالى لتتم المفاضلة بينهم، وتم التعاقد على تطوير كافة الإشارات بخطوط الوجه البحرى والقبلى لتكتمل منظومة التطوير على أرض الواقع بالتزامن مع اتخاذ خطوات إعادة الهيكلة الإدارية لتتواكب مع هذه الخطة الطموحة.

وبالنسبة لمترو الأنفاق فقال هانى ضاحى وزير النقل: "بعد مفاوضات شاقـــــــــة نجحنا سويــــــــاً فى التعــاقــــــد على تنفــــــيذ المرحــــلة الرابعة (هارون - النزهة) من الخط الثالث بوفر فى التكلفة تجاوز المليار جنية وانطلق العمل بها وتم حل كافة المشاكل الخاصة بالتعاقدات وشروط التمويل واختيار المكاتب الاستشارية العالمية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث والاولى من الخط الرابع وانطلق العمل كما تم إنهاء اجراءات التقييم وسيعلن قريباً بدء العمل فى هذه المشروعات الجديدة وعلى التوازى جار تطوير الأسطول للخط الأول بإضافة 20 قطارا جديدا دخل حيز التشغيل منها عدد 4 قطارات حتى الآن بالإضافة إلى تطوير المحطات والاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة لزيادة الإيرادات، وتم الخوض فى مفاوضات شاقة لتنفيذ القطار المكهرب وحققنا نتائج طيبة بعد عمل كل الدراسات المطلوبة.

وفى مجال الموانى البحرية قال الوزير: "تم إنهاء تطوير ميناء نوبيع والغردقة وسفاجا وعلى التوزاى جار تطوير مينائى دمياط والإسكندرية بإضافة أرصفة جديدة وتعميق الممر الملاحى مما أدى إلى تحقيق زيادة ملموسة فى الإيرادات، وتم إعادة التفاوض على عقود قائمةبموانى البحر الأحمر بمستحقق لمصر دخل إضافى حده الادنى عشرة مليارات جنيه، وصدرت القرارات الوزارية المنظمة لخدمات ورسوم الموانى بما يتناسب مع عامل الزمن بعد غياب دام 12 عاماً متصلة، كذلك المشاركة الفعالة فى مراجعة وإقرار تخطيط الموانى الواقعة فى نطاق مشروع تنمية قناة السويس".

وبالنسبة مجال الموانى البرية والجافة أوضح الوزير فى بيانه: "تم إنهاء العمل وافتتاح ميناء قسطل البرى ليكون بوابة مصر الجنوبية لقارة أفريقيا وسيتم أن شاء الله افتتاح ميناء ارقين البرى خلال أيام لتكتمل نافذة مصر على أفريقيا"، مضيفا "فى مجال الطرق واجهنا تحديات كبيرة بشبكة من الطرق التى تمتد بين ربوع مصر ومحافظتها متهالك نصفها وتحتاج إلى صيانة وتطوير ورفع كفاءة، كذلك واجهنا تحدى تنفيذ مشروع شبكة الطرق القومية التى تربط غرب وشرق وشمال وجنوب مصر بما تحويه من تحديات وصعاب مروراً بالاراضى الزراعية وعبوراً بالصحارى والجبال، ولكن بعزم الرجال الأوفياء ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً استطعنا سوياً أن نحقق إنهاء وافتتاح عدد 11 كوبرى و850 كم طرق، وجاهز للافتتاح فى إطار مشروع الشبكة القومية وباقى الطرق عدد 21 كوبرى بالاضافة إلى 1060 كم طرق وجار العمل ليلاً ونهاراً لإنهاء تنفيذ هذا المشروع".