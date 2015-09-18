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الأوقاف: إجراء مسابقة لاختيار أفضل الأئمة لإمامة المساجد الجامعة

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الأوقاف: إجراء مسابقة لاختيار أفضل الأئمة لإمامة المساجد الجامعة الأوقاف: إجراء مسابقة لاختيار أفضل الأئمة لإمامة المساجد الجامعة

وزارة الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة لاختيار أفضل الأئمة لإمامة المساجد الجامعة من أصحاب التميز العلمي والرغبة في خدمة المجتمع ، وذلك تفعيلا لدور المسجد الدعوي والمجتمعي من خلال العمل على جعل المسجد الجامع منارة إشعاع فكري وعلمي وثقافي ، وتفعيل دوره في خدمة المجتمع والتواصل المجتمعي.

وحددت الوزارة في بيان لها اليوم شروط المسابقة وتتضمن أن يكون المتقدم على الدرجة الأولى أو درجة كبيرة أو على الدرجة الثانية وحاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم معروفا بحسن العلاقة مع زملائه وحسن السيرة في مكان عمله ويجتاز المقابلة التي تعقد و ألا يكون قد وقع عليه أي جزاء آخر ثلاثة أعوام وسيكون هذا العمل له التقدير الأدبي والمادي المناسب ، ويتم ملء استمارة المسابقة التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

أ ش أ

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