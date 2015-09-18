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وفد من فنادق "سافوى" العالمية يزور قناة السويس الجديدة

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وفد من فنادق "سافوى" العالمية يزور قناة السويس الجديدة وفد من فنادق "سافوى" العالمية يزور قناة السويس الجديدة
زار اليوم وفد يضم نحو 100 شخص، تابعين لمجموعة فنادق "سافوى" بشرم الشيخ، برئاسة عماد عزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافوى" العالمية، قناة السويس الجديدة، وقام الوفد بجولة داخل القناة للوقوف على حجم الإنجاز العظيم الذى تم خلال عام.

وقال عماد عزيز، رئيس مجلس الإدارة، إن الزيارة لم تكن الأولى للمجموعة والعاملين بها لكن سبقتها زيارة فى شهر فبراير الماضى كانت تهدف إلى تشجيع العاملين ورفع الروح المعنوية لهم وتوزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية، على العاملين بمشروع القناة تقديرا لجهودهم.

وكان فى استقبالهم بمبنى المحاكاة والتدريب البحرى خالد العكرمى وسحر زغلول مسئول العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وخالد طه مسئول العلاقات الخارجية بالهيئة، وقدموا لهم شرحا تفصيليا عن مشروع القناة وفيلما عن مراحل الحفر وافتتاح القناة، وقدم الوفد درعا تذكارية للفريق مهاب مميش وصورة زيتية له وهو برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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مصر 365