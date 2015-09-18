ضبط 2 طن دجاج و30 طن قمح ودقيق غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه يتابع على مدار الساعة أثناء تواجده بالأراضى الحجازية المقدسة حملات التفتيش على المنشآت الغذائية التى تشنها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأوضح حجازى أن إدارة مراقبة الأغذية قد سحبت كمية من اللحم ذات رائحة غير طبيعية من أحد فرع العجمى لأحد سلاسل بيع الأغذية بالجملة، كما تم التفتيش على 8 منشآت غذائية بنادى سموحة وتم تحرير 4 محاضر شهادات صحية و8 محاضر اشتراطات نظافة وتم سحب 10 عينات وإرسالها للتحليل بمعامل المديرية.

وأضاف حجازى أنه قد تم ضبط 2200 كجم قطع دجاج وثوم مفروم لعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمى بأحد المصانع ببرج العرب، كما تم ضبط 15 طن قمح لاحتوائها على حشرات حية وميتة و15 طن دقيق بلدى لاحتوائها على شوائب سوداء بمطحن ومستودع بمنطقة طوسون، بضبط 40 طن قمح صب بمطحن بمحرم بك لوجود حشرات حية وميتة وتثقب بعض الحبوب بفعل الحشرات.

كما تم المرور على مصنع للحلويات بمحرم بك وأحد المطاعم بشارع الغرفة التجارية وتم تحرير محاضر شهادات صحية ومحاضر اشتراطات نظافة وسحب عينات وجار إيقاف تشغيل المنشأتين لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية متواجد حاليا بالسعودية رئيسا لبعثة حج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.