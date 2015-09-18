مؤتمر مورينيو – عن 4 شائعات لا تعجبه في تشيلسي.. وهل سيصافح فينجر؟

"أنتم تختلقون الكثير من الأشياء. تريدون العناوين المثيرة ولا تريدون قراءة الواقع".. هذه هي الجملة الأهم في مؤتمر جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي وهو يتحدث عن موقعة أرسنال ظهر يوم السبت.

تشيلسي بدأ موسمه بنتائج لا تناسب حقيقة أنه حامل اللقب إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة وفاز في مباراة يتيمة يرغب في جعلهما اثنين حين يلتقي المدفعجية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "أنتم تحبون العناوين المثيرة. تحبون أن تقولوا إن جون تيري تشاجر مع دييجو كوستا".

وأضاف باسما "من كتب هذا الخبر وصل لدرجة أنه قال إن تيري وكوستا جلبا مترجما أولا لأن دييجو لا يجيد الإنجليزية! هل تظنون الشجار يحتاج لهذا التنظيم؟".

وتابع "تحبون أن تظهروا خلافا بيني وتيري لأني استبدلته مرة ووضعته على الدكة في مباراة مكابي تل أبيب".

وأكمل "تحبون أن تقولوا إني لن أجدد عقده. ولن أجدد عقد برانيسلاف إيفانوفيتش وأني مستاء من مستوى الأخير رغم أني لم أتحدث ولو مرة عنه بمفرده".

الحقيقة

وأفصح "تحبون الإثارة لكنكم لا تحبون الحقيقة. والحقيقة سهلة أن الفريق بعد بداية سيئة فقد الثقة في نفسه".

وفسر "الآن حين يدخل خصما لمنطقة جزاء تشيلسي، يشعر لاعبو فريقي بالخوف من استقبال هدف فيرتكبون أخطاء".

واستفاض "حين ينفرد لاعب من تشيلسي بمرمى الخصم يخشى أن يسدد بشكل خاطئ حتى لا يهدر الكرة، وفي النهاية يهدرها".

وأفاد "لهذا كل ما نحتاجه هو الثقة. وهذا ما أسعدني أمام مكابي تل بيب، أننا أهدرنا ركلة جزاء ورغم هذا فزنا في النهاية ولعبنا بالقوة نفسها".

وأكمل "الآن تسألون هل سنفوز بالدوري؟ أنا لا أعلم. فقط أعلم أن حظوظنا عالية في مواجهة أرسنال يوم السبت".

فينجر

السؤال جاء مورينيو كالآتي: أنت حاولت مصافحة أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال مرتين من قبل ولم يقبل الأخير بعرضك. هل ستحاول غدا مجددا؟

رد مورينيو "أنت وصفت الأمر بدقة. لكني لا أعلم، ما أعلمه أن الأمر ليس هاما. المهم هو النتيجة النهائية للقاء".

وسيشهد اللقاء الزيارة الأولى لبتر تشك نجم تشيلسي الأسبق لملعب ستامفورد بريدج منذ انتقل إلى أرسنال.

وعن ذلك عقب مورينيو "هل تظنون أن تشك سيفتح لنا المرمى لأنه كان يحب تشيلسي؟ طبعا لا. غدا سنلقاه كحارس لأرسنال لا أكثر، وبعد اللقاء طبعا سنلتقي كبتر تشك ليس كأي لاعب أخر من ناد مختلف".

التشكيل

واختص مورينيو لاعب الوسط أوسكار بالحديث، مفصحا عن مميزاته "هو مبدع. يكون مفيدا حين تكون معنا الكرة".

ورفض مورينيو الإفصاح عن حالة لاعبي تشيلسي، باستثناء وحيد إذ قال: "ويليان لن يلعب. هو مصاب وخارج الحسابات تماما".

وأتم "لكني لن أتحدث عن الباقين لأن هناك أسماء مثل بيدرو رودريجز وراداميل فالكاو وأوسكار دوس سانتوس. كلهم لا أعرف بعد حالتهم. هم يبدون في حال طيبة لكن أثناء الإحماء قد تتغير الأخبار".