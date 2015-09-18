البرلمان الياباني يقر قوانين دفاعية مثيرة للجدل

مرر البرلمان الياباني فجر السبت بالتوقيت المحلي، قوانين دفاعية تتيح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية ارسال جنود الى نزاع في الخارج.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيراً جديداً للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة امام البرلمان.

وبحسب ما أفادته ” فرنس 24″ أن أعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي تبني القوانين بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.

و يزعم المعارضون أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل دفاعاً عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الاساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.

و أكد رئيس الوزراء اليميني شينزو أبي، أن التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبراً أن هذه القوانين تشكل تطبيعاً للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية او اللوجستية.