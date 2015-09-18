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القبض على شاب بحوزته 30 قرص مخدر بالوادي الجديد‎

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القبض على شاب بحوزته 30 قرص مخدر بالوادي الجديد‎ القبض على شاب بحوزته 30 قرص مخدر بالوادي الجديد‎

18 سبتمبر 2015 | 10:11 مساءً

أرشيفية

تمكنت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بقيادة العميد عبدالباسط السمان، مدير مباحث المديرية، من ضبط شاب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
> وتلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد قيام حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد إسلام عميرة، رئيس مباحث القسم، والنقيب باسم كمال، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط ” م “، 20 سنة، وبحوزته 30 قرص مخدر و100 جنيه بمنطقة سكنية بأحياء مدينة موط بمركز الداخلة.
> تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1371 إداري الداخلة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

2015-09-18

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