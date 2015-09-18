تمكنت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بقيادة العميد عبدالباسط السمان، مدير مباحث المديرية، من ضبط شاب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
> وتلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد قيام حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد إسلام عميرة، رئيس مباحث القسم، والنقيب باسم كمال، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط ” م “، 20 سنة، وبحوزته 30 قرص مخدر و100 جنيه بمنطقة سكنية بأحياء مدينة موط بمركز الداخلة.
> تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1371 إداري الداخلة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
القبض على شاب بحوزته 30 قرص مخدر بالوادي الجديد
تمكنت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بقيادة العميد عبدالباسط السمان، مدير مباحث المديرية، من ضبط شاب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.