القبض على شاب بحوزته 30 قرص مخدر بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بقيادة العميد عبدالباسط السمان، مدير مباحث المديرية، من ضبط شاب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

> وتلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد قيام حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد إسلام عميرة، رئيس مباحث القسم، والنقيب باسم كمال، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط ” م “، 20 سنة، وبحوزته 30 قرص مخدر و100 جنيه بمنطقة سكنية بأحياء مدينة موط بمركز الداخلة.

> تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1371 إداري الداخلة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.