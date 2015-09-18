بالفيديو والصور.. مياه المجارى تغمر منازل شارع مبارك بقنطرة كفر الشيخ

تغمر مياه الصرف الصحى منازل شارع مبارك وسط إهمال المسئولين بمجلس مدينة كفر الشيخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة القنطرة البيضاء، ويقع الأهالى حائرين بين إحدى شركات المقاولات وشركة المياه فيما يدفع الأطفال المصابون بالأمراض ثمن ذلك الإهمال.

وأكد حاتم الفخرانى "من أهالى شارع مبارك بالقنطرة البيضاء" أن مدخل منزله غمرته مياه المجارى بسبب طفحها المستمر فى ظل تجاهل المسئولين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن إحدى شركات المقاولات نفذت مشروع الصرف الصحى بمنطقة القنطرة البيضاء بشارع السلام منذ 5 سنوات ولم تتسلم شركة مياه الشرب خط الصرف الصحى، وقام المسئولون بشركة المقاولات بتشغيل الخط الجديد دون تسليمه وحذرنا مراراً من ذلك وكانت النتيجة الطفح الدائم للمجارى.

وأضاف أنه توجه لمجلس المدينة لتقديم شكوى، وكان الرد أن مجلس المدينة ليس له سلطان على شركة مياه الشرب وهى المسئول الأول عن طفح المجارى، مشيراً إلى أن الأهالى يطالبون بتطهير الخط وتطهير البند والاستعانة بسيارات الكسح الكبيرة والنفورى التى تمتلكها شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف محمد عبد الله "طالب" أن بركة المياه التى أمام المنازل ينزل فيها الأطفال ويلعبون فيها، ومنهم من يجلس فيها وتمنعنا بركة المياه من المرور فى الشارع وإذا اضطررنا للمرور فى الشارع نحاول الإمساك بجدران المنازل، ومن الأطفال من يسقط فيها عندما يمر بجوارها فأين المسئولون فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتساءل محمد عبد الله هل لو كان أحد ساكنى المنازل مسئولا بشركة مياه الشرب هل يكون مصير أولاده مثل مصيرنا، مهددين بالأمراض والرائحة الكريهة؟