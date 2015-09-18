اقرأ فى العدد الجديد لـ"صوت النوبة":إنتاج غاز "شروق" بالكامل للسوق المحلية
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر موقع "اليوم السابع" العدد الأخير من جريدة صوت النوبة، وتصدر مانشيت العدد المهندس شريف إسماعيل: إنتاج غاز "شروق" بالكامل للسوق المحلية، احتياطاته تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بما يعادل 5.5 مليار برميل من النفط، وأسماء مرشحى دوائر أسوان، أهالى عزبة المرشح : الموت أهون من اللى احنا فيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وينشر العدد حوار مع الفنان محمد خيرى داوود تحت عنوان: هوايتى الفنية العزف على العود وهو منبع اللحن والإلهام.
ويتناول العدد الجديد مجموعة الموضوعات من بينها:
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