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اقرأ فى العدد الجديد لـ"صوت النوبة":إنتاج غاز "شروق" بالكامل للسوق المحلية

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر موقع "اليوم السابع" العدد الأخير من جريدة صوت النوبة، وتصدر مانشيت العدد المهندس شريف إسماعيل: إنتاج غاز "شروق" بالكامل للسوق المحلية، احتياطاته تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بما يعادل 5.5 مليار برميل من النفط، وأسماء مرشحى دوائر أسوان، أهالى عزبة المرشح : الموت أهون من اللى احنا فيه.

وينشر العدد حوار مع الفنان محمد خيرى داوود تحت عنوان: هوايتى الفنية العزف على العود وهو منبع اللحن والإلهام.

ويتناول العدد الجديد مجموعة الموضوعات من بينها:

- مستريح جديد ينصب على أهالى أسوان ويتسبب فى فتنة بين العائلات والقرى
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- تدشين أول رحلة برية من منفذ اشكيت ارقين - أديس أبابا


>- لغز «سارة » بين الأطباء و عالم الجان
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- حملة بلاها لحمة صنع فى أسوان


>- مأكولات ومشروبات بروح نوبية
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- رفات موتى ادندان اغرقوا بمياه الصرف الصحى العام الماضى


>- مقبرة الجندى المجهول شهداء توشكى
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- بنك يحتفل مع عملائه بمرور 95 عاما على تأسيسه


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- المصرف المتحد يتيح خدمة شراء صك الأضحية بـ120 ماكينة صراف آلى


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اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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