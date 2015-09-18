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محافظ جنوب سيناء يؤكد نجاح مشروع سدود الحماية من أخطار السيول

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محافظ جنوب سيناء يؤكد نجاح مشروع سدود الحماية من أخطار السيول محافظ جنوب سيناء يؤكد نجاح مشروع سدود الحماية من أخطار السيول
أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، نجاح مشروع حماية السدود بالمحافظة الذى نفذته القوات المسلحة فى الحماية من أخطار السيول.

وأشاد فودة بالنتائج التى حققتها المحافظة فى الحماية من أخطار السيول واستغلال مياه الأمطار، موضحا أن السيول التى استمرت فى منطقة "وادى وتير" التابعة لمدينة نويبع أربعة أيام متتالية تمت السيطرة عليها بالكامل، وأن السيل تحرك فى مجراه الطبيعى ومنعت السدود المياه من الوصول إلى مدينة نويبع أو إغلاق الطريق الدولى الأوسط المعروف باسم طريق شق التعبان.

وأشار إلى أن السدود والبحيرات فى "وادى وتير" نجحت فى تخزين ما يقرب من نصف مليون متر مكعب من المياه خلال أربعة أيام وهى صالحة للشرب والزراعة، ما يؤكد نجاح المشروع الذى تكلف 255 مليون جنيه وتم إنجازه خلال 6 شهور.

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