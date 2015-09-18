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ضبط 3 بنادق آلية بحوزة عاطل بقنا‎

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ضبط 3 بنادق آلية بحوزة عاطل بقنا‎ ضبط 3 بنادق آلية بحوزة عاطل بقنا‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية، بحوزة عاطل بمركز دشنا.
> تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط عدد من الأسلحة النارية الغير مرخصة بدشنا. كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث نجع حمادي بضبط ” قاسم . ع . س ” 25 سنة عاطل، وعثر بحوزته على عدد 3 بنادق آلية وعدد 1 طبنجة وعدد 160 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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