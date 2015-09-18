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"التموين" تتعاقد على شراء 230 ألف طن قمح روسى وأوكرانى وفرنسى

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"التموين" تتعاقد على شراء 230 ألف طن قمح روسى وأوكرانى وفرنسى "التموين" تتعاقد على شراء 230 ألف طن قمح روسى وأوكرانى وفرنسى
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، على شراء 230 ألف طن قمح روسى وأوكرانى وفرنسى بمتوسط سعر 191 دولار، لكل طن من خلال المناقصة العالمية، التى عقدتها مساء اليوم وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية وذلك لانتاج الخبز البلدى المدعم، على أن يبدأ التوريد من 21 اكتوبر المقبل وحتى نهاية نفس الشهر.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يفوق حدود الأمان، لافتا إلى أن هذه المناقصات العالمية، التى تعقدها هيئة السلع التموينية لشراء الأقماح المستوردة تأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة تأمين احتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز المدعم وعدم الاعتماد على منشأ واحد، حيث يتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا من أى دولة ومنها روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إجراءات مشددة فى عمليات استلام الأقماح المستورد، حيث لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

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مصر 365

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