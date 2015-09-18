مصادر: ناهد عشرى تجمع متعلقاتها من مكتبها بـ"القوى العاملة"

جمعت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، جميع متعلقاتها بمكتبها داخل ديوان عام الوزارة، استعدادا لمغادرة المنصب.

وقال مصادر لـ"اليوم السابع" إن التكهنات ترجح كفة أن تتولى الوزارة سيدة خلفا لناهد عشرى، وذلك بسبب الحرج الحكومى أمام الرأى العام فيما يخص كوتة المرأة داخل مجلس الوزراء، خاصة بعد استبعاد وزيرتى السكان والعشوائيات، وتدور التكهنات حول إيمان النحاس وكيل الوزارة للتشغيل، وإيمان زكريا وكيلة الوزارة لشئون الهجرة.

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