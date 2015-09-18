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الجيش: مقتل 9 إرهابيين وضبط 88 فى اليوم الـ12 لعملية "حق الشهيد" بسيناء

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الجيش: مقتل 9 إرهابيين وضبط 88 فى اليوم الـ12 لعملية "حق الشهيد" بسيناء الجيش: مقتل 9 إرهابيين وضبط 88 فى اليوم الـ12 لعملية "حق الشهيد" بسيناء
أعلنت القوات المسلحة أنه استمراراً للعملية الشاملة " حق الشهيد " التي تخوضها قوات انفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح للقضاء علي العناصر الاجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الارهابي.

اسفرت حصيلة اليوم الثانى عشر للعملية " حق الشهيد " عن قتل 9 من العناصر الارهابية المسلحة أثناء تبادل اطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات اثناء تنفيذ مهامها ، والقبض على 88 فرد من المشتبه بهم اثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل واوكار هذه العناصر ، وتفجير 61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك ، وقامت القوات بتدمير وحرق عدد 28 عشة ووكرا تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية.

وأوضحت القوات المسلحة أنها تمكنت من اكتشاف وتدمير 48 ملجأ تتحصن بها العناصر الارهابية والقبض على 10 عربة ودراجة بخارية وحرق وتدمير 18 عربة و 32 دراجة بخارية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات ، واكتشاف وتدمير عدد 3 مخزن تحتوى على 2,5 طن وقود وقطع غيار سيارات ودراجات بخارية ، وقد تم الافراج عن عدد 68 فرد من المشتبه بهم لعدم تورطهم فى اعمال ارهابية ضد القوات.

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مصر 365