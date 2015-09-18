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مصادر بالتخطيط لـ"اليوم السابع": استمرار أشرف العربى بالوزارة

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مصادر بالتخطيط لـ"اليوم السابع": استمرار أشرف العربى بالوزارة مصادر بالتخطيط لـ"اليوم السابع": استمرار أشرف العربى بالوزارة
كشفت مصادر بوزارة التخطيط، استمرار الدكتور أشرف العربى فى الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، دون أن تؤكد أو تنفى صحة دمج حقيبة وزارة التعاون الدولى لوزارة التخطيط.

وكانت أنباء قد ترددت عن ضم حقيبة وزارة التعاون الدولى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة أشرف العربى فى الحكومة الجديدة.

وكان الوزير قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة فور تقدم المهندس إبراهيم محلب باستقالته، استمراره فى أداء عمله بنفس الكفاءة لحين اختيار وزير جديد، رافضا التعليق على استمراره من عدمه.
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مصر 365

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