رئيس لجنة الفتوى الأسبق يؤيد جواز ذبح الفقراء للطيور كأضحية بالعيد

أعرب الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عن تأييده فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز ذبح طيور كأضحية فى عيد الأضحى، موضحاً أن فتوى الهلالى هدفها تيسير الدين للمسلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مع الإعلامية إنجى أنور، أن الأضحية، الشأن فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه بكل وبر من أوبارها وبكل صوفة من أصوافها وكل شعرة من أشعارها حسنة"، واستدل الفقهاء على أنها لا تجوز ولا تجزئ إلا من البقر والجاموس والماعز والغنم والإبل، ولكن لا مانع من أن يضحى الإنسان بالطيور، مستدلاً بقول سيدنا بلال رضى الله عنه :"لا أبالى أن ضحيت بديك".

سعد الدين الهلالى: الإسلام لا يعترف بـ"رجل الدين" ولكن يعترف بـ"علماء الدين"