مصادر: وزيرة التعاون لم تقابل شريف إسماعيل حتى اﻵن

أكدت مصادر مطلعة أن وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، لم تقابل حتى اﻵن المهندس شريف إسماعيل منذ تكليفه من قبل الرئيس السيسى لتشكيل حكومة جديدة، خلال مهلة أسبوع تنتهى غدا.

وتضاربت الأنباء داخل الوزارة حول استمرار الوزير من عدمه، فى حين رجح غالبية قيادات الوزارة استمرارها نظرا لجهودها فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى، إلا أن هناك أنباء عن انضمام الوزارة لحقيبة التخطيط تحت إشراف الدكتور أشرف العربى.

وحصلت الدكتورة نجلاء الأهوانى على المرتبة الثانية ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربية فى القطاع الحكومى، وفقا لتصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.

غدا.. شريف سامى يؤدى اليمين وزيرا للاستثمار

مصادر: مصطفى مدبولى يؤدى غدا اليمين الدستورية وزيرا للإسكان

مصادر: غادة والى تؤدى اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس السيسى

مصادر: خالد حنفى يحلف غدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى