ائتلاف الجبهة المصرية يتقدم بطعنين على قائمتى النور وفى حب مصر

تقدم حسين الزعيرى، مرشح بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بقائمة غرب الدلتا، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قائمتى حزب النور وقائمة فى حب مصر

وجاء الطعن على قائمة حزب النور بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن جميع مرشحى حزب النور السلفى قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيسا على تطرفهم الدينى، وأنهم مهددون للأمن القومى المصرى حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية.

كما جاء الطعن على قائمة فى حب مصر ضد المرشحة رقم 10 أمل زكريا قطب، لترشحها بصفة عمال على الرغم من عدم وجود صفة لذلك، لحصولها على مؤهل عالٍ وعملها مدرسة.

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