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وزيري دفاع ‫‏أمريكا‬ و‏روسيا‬ يبحثان نشاطهما العسكري في سوريا

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وزيري دفاع ‫‏أمريكا‬ و‏روسيا‬ يبحثان نشاطهما العسكري في سوريا وزيري دفاع ‫‏أمريكا‬ و‏روسيا‬ يبحثان نشاطهما العسكري في سوريا

18 سبتمبر 2015 | 9:13 مساءً

آشتون كارتر

حث وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، نشاطات البلدين العسكرية المتعلقة بسوريا.
> وقال المتحدث باسم ‫‏البنتاغون‬، بيتر كوك، اليوم الجمعة،إن الوزيرين “تحدثا عن الجوانب التي تتداخل فيها وجهات النظر الروسية والأمريكية ونقاط الخلاف”، مضيفًا أن الجانبين “اتفقا على مواصلة بحث آليات منع الصدام بين الطائرات في سوريا، وحملة مكافحة داعش”.
> وفي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا ضد تنظيم داعش في ‫سوريا‬ و‏العراق‬، يقوم الروس بتقديم دعم عسكري إلى النظام السوري مستخدمًا أجواء العراق و‏إيران‬ لنقل معدات عسكرية وطائرات، الأمر الذي يبشر باحتمال اصطدام في الأجواء، بسبب عدم تنظيم حركة الطائرات بين الجانبين.
> من جانبه أشار مسؤول في الإدارة الأمريكية، في تصريح لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن مكالمة كارتر مع نظيره شويغو اقتصرت على الحرب ضد داعش، ولم تتجاوزها إلى حل الأزمة السورية.

عاجل 2015-09-18

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