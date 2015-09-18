خلطات تبييض الكوعين-احصلي على اجمل كوعين بتجربة وصفات مضمونة و فعالة

اذا كنت تبحثين عن الجمال و الانوثة الراقية فعليك ان تعتني بكل مناطق جسمك و منهم الكوعين و لهذا نقدم لك افضل خلطات تبييض الكوعين حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال تعرفي عليها عبر المقال التالي.

اسباب سواد الكوعين:

يمكن أن يكون جلد المرفق والركبة أغمق كثيرا #من الجلد المحيط به. ويعتبر الميلانين (صبغة الجلد، )المسؤول عن إعطاء الجلد لونه.

لا يحتوي الجلد الأبيض على صبغة الميلانين. وعادة ما يكون جلد الركبة والمرفق أغمق بسبب وجود صبغة أكثر. وهناك عدّة شروط يصبح فيها التوزيع أمّا شاذا أو موزّعا بشكل غير اعتيادي. وعلى أية حال، فأكثر حالات الجلد التي تسبّب تغيير اللون لا تعتبر مؤذية.

الأسباب المحتملة:

• إنّ السبب الرئيسي لتغيير لون المرفق والركبة هو التعرّض الشديد إلى أشعة الشمس، التي تنتج اشعة فوق بنفسجية ضارّة وهكذا تسبّب تغيير لون الجلد.

• بعض الأدوية يمكن أن تكون مسؤولة عن تغيير لون المرفق والركبة مثل متلازمة أديسن، مرض إفرازي، قد يؤدّي إلى تغيير لون الجلد، بشكل رئيسي في المرفق والركبة.

نصائح للتخلص #من سواد الكوع والركبة

1- التقشير الدوري احرصي على تقشير منطقة الكوع و الركبة بصورة منتظمة حتى تتخلصي #من تراكم الخلايا الميتة و خشونة الملمس. استعملي فرشاة صغيرة ناعمة للغرض و لا تبالغي في دعك المنطقة بالفرشاة حتى لا تتسببي في التهابات للجلد و زيادة في تجففه بل حاولي التقشير برفق و بحركات دائرية خفيفة.قومي بالتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع على أقصى تقدير حسب سوء الحالة. استعملي أحد الزيوت المفضلة لديك مع القليل #من الملح و افركي بها هذه المناطق برفق ثم اغسلي بالماء الفاتر.

2- الترطيب المتواصل احرصي على ترطيب جسمك,تستطيعين استعمال كريمات مرطبة مخصصة للغرض أو ببساطة مستحضر إزالة المكياج فهو سيفي بالغرض كما تستطيعين استعمال قناع العسل و زبدة الكاكاو فهو مفيد جدا في منح هذه المنطقة الكثير #من النعومة

3- الماء الساخن وزيت اللوز نقع القدمين كل ليلة في ماء ساخن ، ضعي القدمين في الماء واغسلي الركب أثناء ذلك مع فرك خفيف بحجر الحمام,بعد الإنتهاء #من حمام القدمين الدافئ. جففيهما جيداً وضعي زيت اللوز الحلو. إنه مبيض ممتاز لهذه المنطقة.وفي الصباح اغسلي ركبتيك بالصابون وضعي كريمك المرطب عليها، واستخدمي كريم تفتيح للبشرة. يمكنك تطبيق ذلك على الكوعين.

5- الماء شرب الكثير #من الماء لأن الماء هو الأفضل لبشرة الجلد عامة .

6- الحرص للوقاية #من حودث الاسمرار يجب الركوع برفق عند الصلاة وعدم الضغط على الكوعين.

8-يجب تجنب احتكاك هذه المناطق لوقت مطول بالأسطح الصلبة مثل الجلوس على الركبتين أرضا أو الإتكاء على أحد الكوعين عند مشاهدة التلفاز أو استعمال الكمبيوتر.

خلطات طبيعية للتخلص #من إسمرار الكوع

أولا: قناع السكر وزيت الزيتون:

هذا القناع هو مقشر طبيعي للجلد الميت المتراكم على الكوع والركبة، وهو أحد أسباب اسمرار البشرة في هذه المناطق وعند التخلص #من الجلد الميت تسترجع البشرة لونها الطبيعي مرة ثانية.

يمكن صنع الخليط كالتالي:

3 ملاعق كبيرة سكر + ملعقة ونصف زيت زيتون .

يتم خلطهما معا في زبدية صغيرة، ثم قومي بفركه بحركات دائرية على المناطق المراد تفتيحها لمدة خمس دقائق. بعد ذلك قومي بغسل السكر بالماء والصابون، وكرري هذه الوصفة مرة أو اثنتين على الأكثر أسبوعيا.

ثانيا: قناع الليمون والعسل:

يحتوي الليمون على حمض الستريك المطهر والمعطر، كما يعتبر الليمون عنصر هام جدا لتفتيح البشرة بشكل عام ولكن استخدامه المتكرر دون ترطيب قد يتسبب في جفاف البشرة وزيادة الاسمرار، بدلا #من التخلص منه لذا يفضل استخدامه مع العسل الذي يعد مرطبا طبيعيا للبشرة.

الطريقة:

(يمكنك خلط عصير ليمونة مع ملعقة كبيرة #من العسل الأبيض) في طبق صغير، وضعيه على الكوع والركبة. أتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم إغسليه بالماء. كرري هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع، وستجدين نتائج مُبهرة.

ثالثا: قناع الحمص المطحون والليمون:

#من مميزات الحمص المطحون (طحين الحمص) أنه ينظف ويقشر البشرة بلطف، أما الليمون فيعمل على تبييض المناطق الداكنة، ويزيل معجون الحمص طبقات الجلد الميت بلطف كذلك.

الطريقة:

(ضعي كمية بسيطة #من الحمص المطحون (2 ملعقة) في وعاء وأضيفي له بضع قطرات #من عصير الليمون) دون أن يتحول لعجين. بعد ذلك أفركيه بلطف على الركبة والكوع، ثم اتركيه ليجف قبل أن تشطفيه.

رابعا: قناع الزبادي (الروب) والخل:

يعمل هذا المزيج على تنظيف وترطيب البشرة، مما يساعد على التخلص #من البقع الداكنة، وخصوصا في منطقة الكوع والركبة.

الطريقة:

(ضعي ملعقتين #من الروب (الزبادي) وملعقتين #من الخل) في وعاء صغير، وقلبيهما جيدا ثم ضعيه على المناطق الداكنة، واتركيه حتى يجف. بعد ذلك أفركيه في حركات دائرية برفق لمدة دقيقتين ثم إغسليه.

بالاضافة الى الوصفات التالية:

وصفة زيت الزيتون والسكر للتخلص #من اسمرار الكوعين:

نمزج زيت الزيتون والسكر بنسب متساوية مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم نشطف الخليط بالماء والصابون.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

وصفة الخل والزبادي للتخلص #من اسمرار الكوعين:

نخلط الخل مع الزبادي جيدا بنسب متساوية وبعد ذلك نضعه على الكوعين ونتركه حتى يجف، ثم نفركه بواسطة الأصابع بحركات دائرية لمدة دقيقتين ثم نشطفه بالماء.

وصفة العسل والليمون للتخلص #من اسمرار الكوعين:

نخلط ملعقة كبيرة #من العسل مع عصير ليمونة واحدة جيدا ثم نضع الخليط على الكوعين لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نشطفه بالماء.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للتخلص #من سواد الكوعين.

شبكةعيونالإخبارية

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