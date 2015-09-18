أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – النني ' دينامو ' قاد ثورة بازل في فيورنتينا

Google+ Print
بالأرقام – النني ' دينامو ' قاد ثورة بازل في فيورنتينا بالأرقام – النني ' دينامو ' قاد ثورة بازل في فيورنتينا

كيف ينجح الزمالك في الفوز على الأهلي يوم الأثنين في نهائي كأس ؟ سؤال من FilGoal.com لمحمد أبو العلا نجم الفريق الأبيض الأسبق.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر بعد عبوره موقعة سموحة بركلات الترجيح والأهلي عبر عقبة بتروجيت.

طالع || تحليل #في_القمة - يوسف لـ في الجول .. عن 4 أشياء يفعلها الأهلي للفوز على الزمالك

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تحليل #في_القمة) عن كيف يفوز ا على الزمالك؟ وماذا يفعل الزمالك للفوز على الأهلي؟

والتالي على لسان محمد أبو العلا الذي اعتاد التألق في مباريات الأهلي.

"كلا من الأهلي والزمالك لم يريدا مقابلة بعضهما البعض في نهائي كأس مصر. كل جهة كانت تتمنى أن يخرج الثاني لأن مباريات القمة لها حسابات مختلفة بجانب الإرهاق الذي يضرب لاعبي الفريقين واستمرار المنافسة في الكونفدرالية".

"المباراة سيكون لها طابع مختلف.. فهي تمهيد لأربع مباريات مقبلة في السوبر المصري ومباراتين في كأس الكونفدرالية.. الزمالك يريد الثنائية والأهلي يرغب في تعويض خسارة الدوري".

"لكن الأهلي يتفوق في الجانب النفسي. على الرغم من أن دوافع الزمالك كبيرة لتعويض هزيمة الدوري".

كيف يفوز الزمالك؟

يرى أبو العلا أن الزمالك يمكنه الفوز على الأهلي بشرط الإعداد النفسي وهذه مهمة الجهاز الفني.

وأوضح "الموضوع معقد لأن لاعبي الزمالك لم يفوزوا على الأهلي من قبل. فقط بعضهم حقق ذلك مع أنديتهم لكن مع الزمالك لم يحدث. على عكس قائمة الأهلي بها أكثر من لاعب يشعر بأفضلية نفسية".

"لكن فريق الزمالك الحالي قادر على الفوز بسبب المواهب العديدة التي دخلت القائمة وتوافر أكثر من اسم في مركز صانع الألعاب بعكس ما حدث بعد إصابة أيمن حفني في المباراة الأخيرة".

"الوفرة في هذا المركز ستصنع الفارق لصالح الزمالك.. لكن لكي ينجح الأبيض عليه أن يسيطر على رمضان صبحي أفضل لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة".

"دكة الزمالك الآن ستكون أقوى بعكس ما كان في لقاء الدوري".

وتضم قائمة الزمالك محمود كهربا ومصطفى فتحي وأحمد حمودي مع أيمن حفني ومحمد إبراهيم.

نقطة ضعف الأهلي

"نقطة ضعف الأهلي هي خط دفاعه وعلى الزمالك استغلالها بالضغط المبكر وتضييق المساحات لأن هذا يسبب ارتباك في ثنائي الأهلي وهذا ما وضح في مباراة بتروجيت بنصف النهائي".

"إذا سيطر الزمالك على رمضان صبحي وضغط على دفاع الأهلي فيمكنه تحقيق الفوز.. ولا ننسى سلاح دكة البدلاء القوية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا