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مؤتمر فان جال: روني جاهز لساوثامبتون.. وعلينا التحسن في أمر واحد

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مؤتمر فان جال: روني جاهز لساوثامبتون.. وعلينا التحسن في أمر واحد مؤتمر فان جال: روني جاهز لساوثامبتون.. وعلينا التحسن في أمر واحد

عقد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للتحدث عن مواجهة ساوثامبتون يوم الأحد في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون بعد الهزيمة في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات أمام أيندهوفن بهدفين لهدف.

في البداية تحددث المدرب الهولندي عن إصابة لوك شو والبدائل المتاحة أمامه لتعويض الغياب المتوقع حتى نهاية الموسم للظهير الأيسر الإنجليزي (طالع التفاصيل).

وتحدث فان جال عن عودة واين روني قائلا:"سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة".

وأضاف"لقد غاب عنا خلال آخر مباراتين، هو تعرض لكدمة بسيطة لكننا لم نود أن نخاطر

بالدفع به في المرتين السابقتين والآن أصبح جاهزا للقاء".

وأكمل"أما فيل جونز فهو ليس جاهزا للمشاركة في المباراة ولكنه يستطيع خوض التدريبات فقط عقب تخلصه من الإصابة من التي مني بها".

وحدد فان جال أمرا واحدا على فريقه أن يتحسن فيه خلال الفترة المقبلة"نحن تعرضنا للهزيمة أمام سوانزي وأيندهوفن خارج ملعبنا وهذا شيء غير جيد".

وأتم"فيي دوري الأبطال يجب علينا عدم الهزيمة خارج ملعبنا ومازال أمامنا الوقت لعلاج تلك النقطة السلبية ومازال أمامنا المباريات لتحسين وضعيتنا في المجموعة".

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