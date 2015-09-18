سبورت: برشلونة يعود إلى دورتموند بسبب جوندوجان

عاد برشلونة لإبداء اهتمامه بلاعب خط وسط بروسيا دورتموند إلكاي جوندوجان مرة أخرى تمهيدا لمحاولة ضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير.

وكان برشلونة قد ارتبط اسمه أكثر من مرة بضم اللاعب الألماني، لكن الأخير قام في نهاية المطاف بتجدد تعاقده مع أسود الفيستفاليا حتى صيف عام 2017.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة عاد للاهتمام بضم اللاعب الألماني بعد الإصابة التي مني بها رافينيا ألكانتارا خلال لقاء روما.

وتعرض رافينيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من رادجا ناينجولان لاعب روما خلال مباراة الفريقين الأربعاء الماضي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.