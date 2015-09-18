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بالأرقام – النني ' دينامو ' قاد ثورة بازل في فيورنتينا

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قدم محمد النني لاعب خط وسط بازل مباراة متميزة للغاية أمام فيورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي والتي شهدت تسجيله لهدفا صاروخيا.

وكان بازل قد قلب الطاولة على فيورنتينا للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب أرتيميو فرانكي لحساب المجموعة التاسعة (شاهد الهدف).

وشارك النني في المباراة لـ90 دقيقة وأعطاه موقع Whoscored.com المهتم بالإحصائيات جائزة رجل المباراة وتقييم 8.1 من 10.

وكان النني أشبه بالدينامو والذي اعتمد عليه بازل كثيرا سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

هجوميا سدد النني الكرة مرة واحدة على المرمى جاء منها هدف الفوز، وأرسل عرضية واحدة، وحاول المرور من الخصم في مثلها أيضا.

مرر لاعب خط وسط منتخب الكرة 78 مرة أخطأ في سبع منهم فقط بنسبة نجاح بلغت 91%، وصنع النني مرتين فرصا للتسجيل لزملائه.

أما على الصعيد الدفاعي استخلص النني الكرة أربع مرات وتصدى لتمريرتين من لاعبي فيورنتينا، وتصدى لتسديدة أيضا من الفريق الإيطالي.

كما بلغت نسبة تفوق النني في الألعاب الهوائية 100%، ليُكمل تألقه الهجومي بآخر دفاعي.

يذكر أن النني كان هو اللاعب العربي الوحيد الذي سجل هدفا في سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي خلال الجولة الأولى (طالع التفاصيل).

خريطة تحركات النني

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خريطة تمريرات النني

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فيديو اليوم السابع

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