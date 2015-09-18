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' مفاجأة ضخمة ' من إبراهيموفيتش لمواطني مسقط رأسه

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' مفاجأة ضخمة ' من إبراهيموفيتش لمواطني مسقط رأسه ' مفاجأة ضخمة ' من إبراهيموفيتش لمواطني مسقط رأسه

أكد زلاتان إبراهيموفيتش تنفيذه للوعد الذي وعده لمواطني مدينة مالمو السويدية والتي تعد مقر رأسه في مواجهة باريس سان جيرمان أمام مالو.

باريس سان جيرمان فاز على مالمو 2-0 في انطلاق دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وستشهد الجولة الرابعة من دور المجموعات استضافة مالمو لنادي باريس سان جيرمان ومن هنا يعود إبراهيموفيتش لمواطنه الأصلي من جديد.

وكان إبرا قد وعد مواطني مالمو بالعديد من المفاجأة في تلك المباراة وهو ما أكده إبرا.

وكتب إبرا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "في الماضي وعدت جماهير مالمو بمفاجأة كبيرة والآن وفيت بوعدي".

وأضاف "لقد حجزت الميدان الرئيسي في مدينة مالمو وستبث المباراة مباشرة في شاشات عرض ليشاهدها الجميع".

وأتم "الجميع مرحب به وسيكون هنالك العديد من المفاجأت الضخمة أيضا".

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فيديو اليوم السابع