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كيري يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي لمناقشة التوترات في القدس

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كيري يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي لمناقشة التوترات في القدس كيري يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي لمناقشة التوترات في القدس

جون كيري

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة، زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحاق هرتسوج خلال زيارته للندن، حيث ناقش معه تطورات الأوضاع والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإتفاق النووي مع إيران والتوترات الحالية في القدس.

وقد وصل كيري إلى لندن في وقت سابق اليوم في زيارة تستمر لثلاثة أيام لمناقشة الموقف في سوريا وأزمة اللاجئين.

وبحسب ما ذكرته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، أن لقاء كيري مع ممثل تحالف يسار الوسط التابع لإئتلاف الإتحاد الصهيوني وقد استمر لمدة قصيرة ركز على التوترات الحالية في القدس وحول المسجد الأقصى، والحاجة إلى مواصلة العمل نحو التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المبني على حل الدولتين، إضافة إلى مستقبل العلاقات الأمريكية والإسرائيلية في أعقاب الاتفاق مع إيران.

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