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«سارينس العالمية» تختار مصر لعقد اجتماعها السنوي لكبار مسؤوليها الإقليميين

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«سارينس العالمية» تختار مصر لعقد اجتماعها السنوي لكبار مسؤوليها الإقليميين «سارينس العالمية» تختار مصر لعقد اجتماعها السنوي لكبار مسؤوليها الإقليميين

استقرت مجموعة “سارينس العالمية” الرائدة في مجال رفع الأحمال الثقيلة وتوفير خدمات النقل القائمة على الحلول الهندسية على عقد اجتماعها السنوي في بإعتبارها إحدى الدول الرائدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال إجتماعها الإقليمي السنوي الأخير الذي جمع كبار مسؤوليها من الدرجة الأولى والثانية من مختلف أنحاء شمال و جنوب أفريقيا في إحدى فنادق القاهرة.

من جانبه كشف المهندس جورج عياد – مدير مجموعة سارينس بمصر النقاب عن نتائج العام الماضي وتوقعات العامين القادمين، قائلاً:” تمكنا من خلال العمليات المتكاملة على مستوى مصر بالتعاقد مع شركة GAMSA تركيب 100 توربينة هوائية بإجمالي 200 ميجاوات في جبل الزيت، كما قمنا بتركيب غلاية حرارية لمشروع محطة كهرباء السويس، موضحًا إن قيمة المشاريع التي نفذتها المجموعة في مصر تخطت 40 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.

وأضاف : “نتعاون حاليًا مع شركات التحالف في مشروع قناة السويس الجديدة مما سيزيد حجم أعمال مجموعة سارنيس خلال العامين القادمين بزيادة ستتعدى 200 مليون جنيه مصري أي 30 مليون دولار بالتعاون مع الشركات الآجنبية تحت رعاية المصرية.”

وتطرق الحضور في المؤتمر إلى كيفية توفير المتطلبات اللازمة لتأمين المستخدمين للتوسع في إستخدام الطاقات المتجددة، وأن تقوم الدول العربية بتوجيه السياسات والقوانين والتشريعات نحو زيادة نشر إستخدام هذه الطاقات وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص فى الإستثمار وتشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة والبناء والتركيب.

مجموعة سارينس بالمشروعات التي تنفذها في جميع أنحاء العالم باستخدام الروافع العملاقة، وقد تولت حتى الآن كبرى المشروعات على مستوى العالم في مختلف البلدان. كما أثبتت سارينس من خلال إنشاء 100 مقر لها في تسع وخمسين دولة استراتيجيتها في القدرة على تخطى كل الحدود.

بدأت سارينس عملها عام 1955 في بلجيكا، وتعمل حاليًا فى خمسين دولة فى ست قارات ويتركز نشاطها على المستوى المحلى فى هذه الدول في تأجير الروافع والصيانة في مجال الصناعة.

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